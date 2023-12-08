Полтысячи военных потеряли ВСУ под Купянском за неделю

Вооружённые силы Украины потеряли за неделю на Купянском направлении более 480 военных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ в пятницу, 8 декабря.

"Потери противника за неделю составили свыше 480 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии", — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что российские удары авиации, огонь артиллерии и тяжёлые огнемётные системы поразили живую силу и технику 25-й воздушно-десантной и 57-й мотопехотной, а также 41-й, 43-й и 60-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины вблизи Синьковки, Ивановки, Берестового и Песчаного в Харьковской области, а также Невского в ЛНР.