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Опубликовано 8 декабря 2023, 13:13
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Полтысячи военных потеряли ВСУ под Купянском за неделю

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 480 военных на Купянском направлении за неделю

Вооружённые силы Украины потеряли за неделю на Купянском направлении более 480 военных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ в пятницу, 8 декабря.

"Потери противника за неделю составили свыше 480 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии", — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что российские удары авиации, огонь артиллерии и тяжёлые огнемётные системы поразили живую силу и технику 25-й воздушно-десантной и 57-й мотопехотной, а также 41-й, 43-й и 60-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины вблизи Синьковки, Ивановки, Берестового и Песчаного в Харьковской области, а также Невского в ЛНР.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ отразили за сутки три атаки украинских штурмовых групп на Купянском направлении. Проявили себя подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.

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Getty Images / Ozge Elif Kizil

Никита Осипов
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