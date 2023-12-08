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8 декабря, 13:05

МО РФ: Сорваны попытки диверсантов ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Российские военные сорвали попытки украинских диверсантов переправиться на левый берег Днепра. Об этом сообщили в пятницу, 8 декабря, в пресс-службе Минобороны РФ.

"На Херсонском направлении комплексным огневым поражением и упреждающими действиями российских войск сорваны попытки ВСУ переправиться диверсионными группами на левый берег Днепра и острова", — проинформировали в военном ведомстве.

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Напомним, что на днях российские "Ланцеты" сожгли на правом берегу Днепра артиллерию и станцию связи ВСУ. А до этого и другая попытка украинских десантников пересечь Днепр и закрепиться на левом берегу реки в Херсонской области не увенчалась успехом. Вовремя обнаружить и уничтожить противника удалось расчётам российских беспилотников "Ланцет".

Обложка ©

Getty Images / Marek M. Berezowski

Марина Калегина
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