Морпехи Черноморского флота срывают попытки ВСУ форсировать Днепр

Российские военные пресекают попытки Вооружённых сил Украины десантироваться на днепровских островах и левом береге Днепра. Как сообщили в Министерстве обороны России, в результате противник несёт потери в живой силе и технике.

"Подразделения 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота на Херсонском направлении специальной военной операции пресекают все попытки ВСУ осуществить высадку десанта на днепровские острова и левый берег реки Днепр", — заявили в Минобороны РФ.

Помимо этого в ведомстве сообщили, что артиллерия и авиация уничтожают командные пункты противника, несущего ежедневные потери в живой силе и технике, ещё на дальних подступах. По данным Минобороны, выжившие в ходе атак бойцы ВСУ сдаются в плен.