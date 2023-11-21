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Регион
Опубликовано 21 ноября 2023, 04:36
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Морпехи Черноморского флота срывают попытки ВСУ форсировать Днепр

МО РФ: Морпехи ЧФ пресекают попытки ВСУ высадить десант на левый берег Днепра

Российские военные пресекают попытки Вооружённых сил Украины десантироваться на днепровских островах и левом береге Днепра. Как сообщили в Министерстве обороны России, в результате противник несёт потери в живой силе и технике.

"Подразделения 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота на Херсонском направлении специальной военной операции пресекают все попытки ВСУ осуществить высадку десанта на днепровские острова и левый берег реки Днепр", — заявили в Минобороны РФ.

Помимо этого в ведомстве сообщили, что артиллерия и авиация уничтожают командные пункты противника, несущего ежедневные потери в живой силе и технике, ещё на дальних подступах. По данным Минобороны, выжившие в ходе атак бойцы ВСУ сдаются в плен.

Сальдо: Мы устроили ВСУ очередной "Бахмут", но теперь — Приднепровский
Сальдо: Мы устроили ВСУ очередной "Бахмут", но теперь — Приднепровский

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные устроили ВСУ "огненный ад" на левом берегу Днепра в районе села Крынки. Он уточнил, что украинские войска были заблокированы в этом населённом пункте и по ним наносился мощный удар.

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t.me / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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