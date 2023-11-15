Российские войска устроили ВСУ "огненный ад" на левом берегу Днепра
Сальдо: Украинским войскам устроили "огненный ад" в районе села Крынки
Российские военные устроили ВСУ "огненный ад" на левом берегу Днепра в районе села Крынки. Об этом сообщил в среду, 15 ноября, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он уточнил, что украинские войска заблокированы в этом населённом пункте и по ним наносится мощный удар.
"Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжёлых огнемётных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники", — написал он в телеграм-канале.
По словам Сальдо, такая ситуация в районе села сложилась после того, как туда подтянули дополнительные силы. По его данным, только за последние два-три дня общие потери ВСУ здесь составили около сотни военных. Губернатор также добавил, что на всём участке левого берега от ж/д моста до Крынок находится около полутора рот противника, в основном мелкие группы. Кроме того, Сальдо указал, что среднее время жизни украинского бойца на левом берегу Днепра составляет чуть больше двух суток.
Ранее Сальдо рассказал о безуспешной операции ВСУ по "форсированию" Днепра. Согласно данным разведки, киевские власти собирались к 1 ноября захватить Алёшки, к 15 ноября — Новую Каховку, а к 15 декабря — Геническ. Однако губернатор Херсонской области констатировал, что эти планы "полетели в тартарары".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ