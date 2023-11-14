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Регион
Опубликовано 14 ноября 2023, 03:16
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Казаки бригады "Дон" потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ

Казаки из бригады "Дон" смогли потопить на Днепре бронированную баржу ВСУ. Об этом рассказал солдат взвода БПЛА отряда "Хопёр". Баржу с бронированным буксиром заметили возле посёлка Покровского.

"Буксир прикрывается баржей как щитом — то ли они проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали нас. В итоге баржу потопили", — приводит слова военнослужащего РИА "Новости".

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Ранее стало известно, что союз казаков – воинов России и Зарубежья сформирует новые подразделения для СВО. Во время седьмого съезда Большого круга Николай Дьяконов был избран верховным атаманом союза на новый срок.

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t.me / Российское казачество

Артур Лапсаков
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