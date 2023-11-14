Казаки бригады "Дон" потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ
Казаки из бригады "Дон" смогли потопить на Днепре бронированную баржу ВСУ. Об этом рассказал солдат взвода БПЛА отряда "Хопёр". Баржу с бронированным буксиром заметили возле посёлка Покровского.
"Буксир прикрывается баржей как щитом — то ли они проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали нас. В итоге баржу потопили", — приводит слова военнослужащего РИА "Новости".
Ранее стало известно, что союз казаков – воинов России и Зарубежья сформирует новые подразделения для СВО. Во время седьмого съезда Большого круга Николай Дьяконов был избран верховным атаманом союза на новый срок.
t.me / Российское казачество