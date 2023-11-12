Союз казаков – воинов России и Зарубежья сформирует новые подразделения для СВО

В Москве состоялся седьмой съезд Большого круга Союза казаков – воинов России и Зарубежья, который представляет более 30 000 казаков по всему миру и является крупнейшим объединением казачества. На мероприятии присутствовали делегаты из 43 стран и 83 субъектов РФ. Такой съезд проводится раз в пять лет.

За это время в ходе СВО два казака корпуса получили звание Героя Российской Федерации, 10% личного состава бригады "Дон" отмечены орденами и медалями, 20% процентов казаков получили медали Минобороны и боевые награды воссоединившихся с Россией регионов.

"Комбат Олег Ликонцев, трижды раненный, продолжал командовать подразделением и не ушёл с поля боя, хотя предлагали эвакуироваться. Он сейчас находится в зоне СВО и командует бригадой: уже не отрядом, а бригадой "Сибирь", — заявил Николай Дьяконов, верховный атаман Союза казаков – воинов России и Зарубежья, заместитель командира добровольческого штурмового корпуса.

Во время заседания Дьяконов был избран верховным атаманом союза на новый срок. Он будет возглавлять его ещё пять лет и уже объявил новый призыв: "Войско, в поход!" В результате этого обращения подразделения пополнят ряды бойцов штурмового корпуса.