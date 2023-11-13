В Запорожье назвали ликвидацию "лучшего танкиста ВСУ" расплатой за беды и горе
Рогов счёл гибель "лучшего танкиста ВСУ" Гацанюка в Запорожье расплатой за беды
"Лучший танкист ВСУ" Максим Гацанюк. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Гопчица
Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов считает расплатой за причинённые людям беды уничтожение экипажа танка ВСУ под командованием Максима Гацанюка, которого в украинских СМИ окрестили "лучшим танкистом украинской армии". Он предупредил, что такая же участь ждёт всех, кто ступит с оружием на запорожскую землю.
"Лучшим он был танкистом или не лучшим, это сказать трудно, но то, что самый распиаренный персонаж на украинском ТВ, — это факт. Его гибель — это расплата за беды и горе, которые украинские боевики принесли на запорожскую землю", — прокомментировал ликвидацию украинского военного Рогов в беседе с РИА "Новости".
Помимо звания "Лучший танкист Украины" Гацанюк был известен многочисленными выступлениями в эфире национального телевидения. В них он рассказывал, что ВСУ "осталось всего ничего" до победы в конфликте. Накануне Погребищенский городской совет Винницкой области сообщил, что Гацанюк погиб в селе Соколовка Запорожской области "после ранения, полученного в результате выполнения боевых задач".