Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов считает расплатой за причинённые людям беды уничтожение экипажа танка ВСУ под командованием Максима Гацанюка, которого в украинских СМИ окрестили "лучшим танкистом украинской армии". Он предупредил, что такая же участь ждёт всех, кто ступит с оружием на запорожскую землю.

"Лучшим он был танкистом или не лучшим, это сказать трудно, но то, что самый распиаренный персонаж на украинском ТВ, — это факт. Его гибель — это расплата за беды и горе, которые украинские боевики принесли на запорожскую землю", — прокомментировал ликвидацию украинского военного Рогов в беседе с РИА "Новости".