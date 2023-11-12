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Опубликовано 12 ноября 2023, 11:42
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Армия России за сутки уничтожила пункт управления бригады ВСУ и склад горючего

Российские военные за последние сутки уничтожили пункт управления бригады ВСУ возле Антоновки в ДНР и склад горючего под Константиновкой в Николаевской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"В районе населённого пункта Константиновка Николаевской области уничтожен склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ. В районе населённого пункта Антоновка Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", — уточняется в заявлении.

В ведомстве добавили, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия ликвидировали живую силу противника, а также нанесли удар по украинской боевой технике в 132 районах.

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Ранее сообщалось, что на Купянском направлении военнослужащими Западной группировки ВС РФ ликвидированы десятки украинских солдат, а также миномётные расчёты, бронетехника и беспилотники противника.

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ТАСС / Александр Полегенько

Татьяна Миссуми
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