Армия России за сутки уничтожила пункт управления бригады ВСУ и склад горючего
Российские военные за последние сутки уничтожили пункт управления бригады ВСУ возле Антоновки в ДНР и склад горючего под Константиновкой в Николаевской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"В районе населённого пункта Константиновка Николаевской области уничтожен склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ. В районе населённого пункта Антоновка Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", — уточняется в заявлении.
В ведомстве добавили, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия ликвидировали живую силу противника, а также нанесли удар по украинской боевой технике в 132 районах.
Ранее сообщалось, что на Купянском направлении военнослужащими Западной группировки ВС РФ ликвидированы десятки украинских солдат, а также миномётные расчёты, бронетехника и беспилотники противника.
ТАСС / Александр Полегенько