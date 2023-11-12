Стали известны потери ВСУ в технике под Купянском

На Купянском направлении военнослужащими Западной группировки ВС РФ ликвидированы десятки украинских солдат, а также миномётные расчёты, бронетехника и беспилотники противника. Об этом РИА "Новости" рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"Общие потери противника составили до 50 военнослужащих, БМП Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата", — сообщил представитель Минобороны.

По его информации, в районах Песчаного, Петропавловки, Степовой Новосёловки и Кисловки российские бойцы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили самоходку Krab польского производства, САУ 2С1 "Гвоздика", гаубицу Д-30 и четыре миномётных расчёта. Кроме того, самолёты оперативно-тактической авиации ракетно-бомбовыми ударами ликвидировали пункт временной дислокации 14-й мехбригады ВСУ около Петропавловки, а расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удар по скоплению живой силы 32-й мехбригады близ Загоруйковки.