Стали известны потери ВСУ в технике под Купянском
МО: На Купянском направлении ликвидировано 50 солдат ВСУ, БМП Bradley и САУ Krab
На Купянском направлении военнослужащими Западной группировки ВС РФ ликвидированы десятки украинских солдат, а также миномётные расчёты, бронетехника и беспилотники противника. Об этом РИА "Новости" рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
"Общие потери противника составили до 50 военнослужащих, БМП Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата", — сообщил представитель Минобороны.
По его информации, в районах Песчаного, Петропавловки, Степовой Новосёловки и Кисловки российские бойцы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили самоходку Krab польского производства, САУ 2С1 "Гвоздика", гаубицу Д-30 и четыре миномётных расчёта. Кроме того, самолёты оперативно-тактической авиации ракетно-бомбовыми ударами ликвидировали пункт временной дислокации 14-й мехбригады ВСУ около Петропавловки, а расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удар по скоплению живой силы 32-й мехбригады близ Загоруйковки.
Ранее Лайф писал, что российские военные поразили две бригады ВСУ за сутки на Запорожском направлении. По данным Минобороны, украинская сторона лишилась порядка полусотни бойцов, двух машин, самоходной артиллерийской установки "Акация", а также американской гаубицы М119.
ТАСС / URA.RU