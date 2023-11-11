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Опубликовано 11 ноября 2023, 11:47

Российские военные поразили две бригады ВСУ за сутки на Запорожском направлении

МО РФ: ВС России за сутки нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районе Работина

За сутки российские войска поразили две бригады ВСУ в районе села Работино на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

По данным министерства, украинская сторона лишилась порядка полусотни бойцов, двух машин, самоходной артиллерийской установки "Акация", а также американской гаубицы М119.

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Также за сутки на Донецком направлении противник потерял более 300 военнослужащих. Неудачей для ВСУ закончились попытки атаковать наших ребят в районах населённых пунктов Васюковка, Раздоловка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Помимо живой силы, вражеские отряды также лишились пяти боевых бронированных машин, шести авто и прочей техники, САУ Krab и гаубицы Д-30.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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