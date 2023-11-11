Российские военные поразили две бригады ВСУ за сутки на Запорожском направлении

За сутки российские войска поразили две бригады ВСУ в районе села Работино на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

По данным министерства, украинская сторона лишилась порядка полусотни бойцов, двух машин, самоходной артиллерийской установки "Акация", а также американской гаубицы М119.