ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Девички Киевской области. Об этом сказано в публикации Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах. Кроме того, в районе населённого пункта Девички поражён склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ", — говорится в сводке.

Также в течение суток было перехвачено пять снарядов РСЗО HIMARS, сбито 38 украинских беспилотников у населённых пунктов Площанка, Сватово, Кременная ЛНР, Пески, Курдюмовка, Василевка, Каменка ДНР, Чистополье, Токмак и Пологи Запорожской области. Также в сводках военного ведомства сообщается о поражении живой силы и военной техники ВСУ в 114 районах силами оперативно-тактической и армейской авиации, БПЛА, Ракетных войск и артиллерией группировок ВС РФ.