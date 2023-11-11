Под Киевом уничтожен склад боеприпасов ВСУ
Минобороны России: ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Киевской области
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Девички Киевской области. Об этом сказано в публикации Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах. Кроме того, в районе населённого пункта Девички поражён склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ", — говорится в сводке.
Также в течение суток было перехвачено пять снарядов РСЗО HIMARS, сбито 38 украинских беспилотников у населённых пунктов Площанка, Сватово, Кременная ЛНР, Пески, Курдюмовка, Василевка, Каменка ДНР, Чистополье, Токмак и Пологи Запорожской области. Также в сводках военного ведомства сообщается о поражении живой силы и военной техники ВСУ в 114 районах силами оперативно-тактической и армейской авиации, БПЛА, Ракетных войск и артиллерией группировок ВС РФ.
Ранее сообщалось, что украинская армия несёт серьёзные потери в людях и технике под Новомихайловкой. В Минобороны рассказали, что за минувшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы были поражены американская САУ М119 Paladin и четыре артиллерийские системы М777. Также российские военные нанесли удары по двум польским САУ Krab, двум британским гаубицам FH70 и гаубице "Мста-Б".
ТАСС / Александр Река