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Опубликовано 11 ноября 2023, 11:32

Украинская армия несёт серьёзные потери в людях и технике под Новомихайловкой

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 140 бойцов на Южно-Донецком направлении

ВСУ потеряли до 140 военнослужащих 79-й десантно-штурмовой бригады в боях с подразделениями группировки "Восток" ВС РФ в районе Новомихайловки на Южно-Донецком направлении. Также были уничтожены автомобили и артиллерийская техника противника. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка ДНР. Потери противника составили до 140 военнослужащих, два автомобиля", говорится в публикации военного министерства.

За минувшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы были поражены американская САУ М119 Paladin и четыре артиллерийские системы М777. Также российские военные нанесли удары по двум польским САУ Krab, двум британским гаубицам FH70 и гаубице "Мста-Б".

Российские войска за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам ВСУ
Российские войска за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам ВСУ

Ранее МО РФ сообщило о том, что российские военные под Донецком отразили шесть атак штурмовых групп Вооружённых сил Украины. В результате противник потерял до 185 человек и шесть единиц техники.

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Юрий Лысенко
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