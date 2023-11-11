Украинская армия несёт серьёзные потери в людях и технике под Новомихайловкой

ВСУ потеряли до 140 военнослужащих 79-й десантно-штурмовой бригады в боях с подразделениями группировки "Восток" ВС РФ в районе Новомихайловки на Южно-Донецком направлении. Также были уничтожены автомобили и артиллерийская техника противника. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка ДНР. Потери противника составили до 140 военнослужащих, два автомобиля", — говорится в публикации военного министерства.

За минувшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы были поражены американская САУ М119 Paladin и четыре артиллерийские системы М777. Также российские военные нанесли удары по двум польским САУ Krab, двум британским гаубицам FH70 и гаубице "Мста-Б".