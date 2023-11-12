ВС РФ уничтожили "лучшего танкиста ВСУ" Гацанюка в Запорожской области
"Лучший танкист ВСУ" Максим Гацанюк. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Гопчица
Российские военные уничтожили экипаж танка ВСУ под командованием Максима Гацанюка, которого в украинских СМИ часто называли "лучшим танкистом украинской армии". О его смерти в социальных сетях сообщила пресс-служба городского совета города Погребище Винницкой области.
"Наш земляк, Гацанюк Максим Володимирович, 14 ноября 1984 года рождения, родившийся в селе Гопчица и проживавший в городе Киеве, погиб 8 ноября 2023 года в н.п. Сокол Запорожской области после ранения, полученного в результате выполнения боевых задач", — говорится в публикации.
Помимо звания "Лучший танкист Украины" Гацанюк был известен многочисленными выступлениями в эфире национального телевидения. В них он рассказывал, что ВСУ "осталось всего ничего" до победы в конфликте.
А в конце августа в Житомирской области при столкновении двух истребителей МиГ-29 ВСУ погиб лётчик с позывным Джус — один из самых медийных пилотов Незалежной. Это стало известно из опубликованных в Сети некрологов и многочисленных соболезнований от его подписчиков.