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12 ноября, 19:38

ВС РФ уничтожили "лучшего танкиста ВСУ" Гацанюка в Запорожской области

<p>"Лучший танкист ВСУ" Максим Гацанюк. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Гопчица</p>

"Лучший танкист ВСУ" Максим Гацанюк. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Гопчица

Российские военные уничтожили экипаж танка ВСУ под командованием Максима Гацанюка, которого в украинских СМИ часто называли "лучшим танкистом украинской армии". О его смерти в социальных сетях сообщила пресс-служба городского совета города Погребище Винницкой области.

"Наш земляк, Гацанюк Максим Володимирович, 14 ноября 1984 года рождения, родившийся в селе Гопчица и проживавший в городе Киеве, погиб 8 ноября 2023 года в н.п. Сокол Запорожской области после ранения, полученного в результате выполнения боевых задач", говорится в публикации.

Помимо звания "Лучший танкист Украины" Гацанюк был известен многочисленными выступлениями в эфире национального телевидения. В них он рассказывал, что ВСУ "осталось всего ничего" до победы в конфликте.

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А в конце августа в Житомирской области при столкновении двух истребителей МиГ-29 ВСУ погиб лётчик с позывным Джус — один из самых медийных пилотов Незалежной. Это стало известно из опубликованных в Сети некрологов и многочисленных соболезнований от его подписчиков.

Юрий Лысенко
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