ВС РФ уничтожили "лучшего танкиста ВСУ" Гацанюка в Запорожской области

Российские военные уничтожили экипаж танка ВСУ под командованием Максима Гацанюка, которого в украинских СМИ часто называли "лучшим танкистом украинской армии". О его смерти в социальных сетях сообщила пресс-служба городского совета города Погребище Винницкой области.

"Наш земляк, Гацанюк Максим Володимирович, 14 ноября 1984 года рождения, родившийся в селе Гопчица и проживавший в городе Киеве, погиб 8 ноября 2023 года в н.п. Сокол Запорожской области после ранения, полученного в результате выполнения боевых задач", — говорится в публикации.

Помимо звания "Лучший танкист Украины" Гацанюк был известен многочисленными выступлениями в эфире национального телевидения. В них он рассказывал, что ВСУ "осталось всего ничего" до победы в конфликте.