Могли убить сослуживцы: В Запорожье нашли тело загадочно пропавшего британского наёмника ВСУ

В подконтрольной киевским властям части Запорожской области обнаружили тело британского наёмника Дэниела Берка, который пропал в августе. Об этом пишет газета Times.

В каком именно населённом пункте был найден труп наёмника, не сообщается. В настоящее время на месте работают криминалисты, для подтверждения личности погибшего, в частности, будет проведён анализ ДНК. Британские военные эксперты не исключают, что 36-летнего Берка могли убить из-за денег сослуживцы.