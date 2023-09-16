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16 сентября, 15:38

Могли убить сослуживцы: В Запорожье нашли тело загадочно пропавшего британского наёмника ВСУ

Times: На Украине нашли тело пропавшего британского наёмника Дэниела Берка

<p>Наёмник Дэниел Берк. Обложка © Twitter / Nadia Cecchin</p>

Наёмник Дэниел Берк. Обложка © Twitter / Nadia Cecchin

В подконтрольной киевским властям части Запорожской области обнаружили тело британского наёмника Дэниела Берка, который пропал в августе. Об этом пишет газета Times.

В каком именно населённом пункте был найден труп наёмника, не сообщается. В настоящее время на месте работают криминалисты, для подтверждения личности погибшего, в частности, будет проведён анализ ДНК. Британские военные эксперты не исключают, что 36-летнего Берка могли убить из-за денег сослуживцы.

Напомним, об исчезновении Дэниела Берка стало известно в середине августа. Наёмник успел повоевать в Афганистане и Сирии, на Украину приехал в 2022 году. При этом пропал он не во время боёв. Все вещи мужчины остались в его квартире в городе Запорожье. Ранее отец Берка просил Скотленд-Ярд расследовать исчезновение сына.

Sky News: Связанное тело британского наёмника нашли в водоёме на Украине

Sky News: Связанное тело британского наёмника нашли в водоёме на Украине

Наталья Исакова
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