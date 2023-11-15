Сальдо: Мы устроили ВСУ очередной "Бахмут", но теперь — Приднепровский

Киевский режим долго и под руководством натовских инструкторов готовил операцию по "форсированию" Днепра. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в среду, 15 ноября, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, командование ВСУ стянуло в этот район лучшую военную и радиоэлектронную технику, остатки элитных частей и наёмников.

"Однако уже очевидно, что эти планы, подобно "Барбароссе", полетели в тартарары. Шансов вырваться на оперативный простор у боевиков киевского режима нет никаких. Даже бывшие "элитные морские пехотинцы" сейчас из-за потерь на две трети укомплектованы "мобиками", которые воевать не хотят", — подчеркнул Сальдо.

По данным разведки, к 1 ноября враг планировал захватить Алёшки, к 15 ноября — Новую Каховку, к 1 декабря — Чаплинку, а к 15 декабря — Геническ. По словам главы Херсонской области, для Владимира Зеленского это был последний шанс выслужиться перед своими хозяевами.

"Мы им устроили очередной "Бахмут", теперь Приднепровский. Под таким названием эта горе-операция и войдёт в историю, если уж киевский главарь так сильно хочет", — резюмировал он.