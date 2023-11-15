Сальдо: Мы устроили ВСУ очередной "Бахмут", но теперь — Приднепровский
Губернатор Сальдо рассказал о безуспешной операции ВСУ по "форсированию" Днепра
Солдат ВСУ прячется в окопе. Обложка © Getty Images / John Moore
Киевский режим долго и под руководством натовских инструкторов готовил операцию по "форсированию" Днепра. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в среду, 15 ноября, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, командование ВСУ стянуло в этот район лучшую военную и радиоэлектронную технику, остатки элитных частей и наёмников.
"Однако уже очевидно, что эти планы, подобно "Барбароссе", полетели в тартарары. Шансов вырваться на оперативный простор у боевиков киевского режима нет никаких. Даже бывшие "элитные морские пехотинцы" сейчас из-за потерь на две трети укомплектованы "мобиками", которые воевать не хотят", — подчеркнул Сальдо.
По данным разведки, к 1 ноября враг планировал захватить Алёшки, к 15 ноября — Новую Каховку, к 1 декабря — Чаплинку, а к 15 декабря — Геническ. По словам главы Херсонской области, для Владимира Зеленского это был последний шанс выслужиться перед своими хозяевами.
"Мы им устроили очередной "Бахмут", теперь Приднепровский. Под таким названием эта горе-операция и войдёт в историю, если уж киевский главарь так сильно хочет", — резюмировал он.
Напомним, что на прошлой неделе бойцов роты группировки "Днепр" представили к государственным наградам за героизм и мужество, которые они проявили в ходе отражения атаки ВСУ. Украинские военные пытались высадиться на левом берегу реки Днепр, но профессионализм наших защитников разрушил эти планы. После этого ВС РФ поразили ещё два подразделения морпехов ВСУ, когда они пытались высадиться на островах у Херсона и левом берегу Днепра.