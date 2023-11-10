ВС РФ поразили подразделения морпехов ВСУ при попытке высадки на островах у Херсона
ВС РФ поразили подразделения морпехов ВСУ на Херсонском направлении
ВС РФ поразили два подразделения морпехов ВСУ, когда они пытались высадиться на островах у Херсона и левом берегу Днепра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
"На Херсонском направлении противник предпринимал неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ", — сказано в заявлении ведомства.
Ранее Лайф писал, что ВСУ лишились трёх танков и 1590 военных за неделю на Донецком направлении. Кроме того, украинские военные остались без трёх боевых машин РСЗО и 17 орудий полевой артиллерии.
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