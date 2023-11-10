ВС РФ поразили подразделения морпехов ВСУ при попытке высадки на островах у Херсона

ВС РФ поразили два подразделения морпехов ВСУ, когда они пытались высадиться на островах у Херсона и левом берегу Днепра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"На Херсонском направлении противник предпринимал неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ", — сказано в заявлении ведомства.