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10 ноября, 13:42

ВС РФ поразили подразделения морпехов ВСУ при попытке высадки на островах у Херсона

ВС РФ поразили подразделения морпехов ВСУ на Херсонском направлении

ВС РФ поразили два подразделения морпехов ВСУ, когда они пытались высадиться на островах у Херсона и левом берегу Днепра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"На Херсонском направлении противник предпринимал неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ", — сказано в заявлении ведомства.

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Ранее Лайф писал, что ВСУ лишились трёх танков и 1590 военных за неделю на Донецком направлении. Кроме того, украинские военные остались без трёх боевых машин РСЗО и 17 орудий полевой артиллерии.

Обложка ©

Getty Images / Metin Aktas

Никита Осипов
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