Российские "Ланцеты" сожгли на правом берегу Днепра артиллерию и станцию связи ВСУ

Бойцы ВДВ разгромили на правом берегу Днепра две украинские самоходные артиллерийские установки и замаскированную станцию ВСУ. По данным Минобороны, объекты в Херсонской области были уничтожены российскими боеприпасами "Ланцет".

Бойцы ВДВ "Ланцетами" уничтожили артиллерию и станцию связи ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Российскими разведывательными беспилотниками на правобережье Днепра была выявлена самоходная и ствольная артиллерия противника, а также станции связи. С их помощью ВСУ управляли своими подразделениями. Как уточнили в ведомстве, после передачи координат по объектам был нанесён удар боеприпасами "Ланцет".

"Профессионально и грамотно управляя "Ланцетами", операторы уничтожили две САУ и одну гаубицу западного производства с экипажами и полным боекомплектом, а также замаскированную станцию связи", — добавили в Минобороны.