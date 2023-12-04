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Опубликовано 4 декабря 2023, 02:03
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Российские "Ланцеты" сожгли на правом берегу Днепра артиллерию и станцию связи ВСУ

Минобороны: Бойцы ВДВ "Ланцетами" уничтожили артиллерию и станцию связи ВСУ

Бойцы ВДВ разгромили на правом берегу Днепра две украинские самоходные артиллерийские установки и замаскированную станцию ВСУ. По данным Минобороны, объекты в Херсонской области были уничтожены российскими боеприпасами "Ланцет".

Бойцы ВДВ "Ланцетами" уничтожили артиллерию и станцию связи ВСУ. Видео © Минобороны РФ

Российскими разведывательными беспилотниками на правобережье Днепра была выявлена самоходная и ствольная артиллерия противника, а также станции связи. С их помощью ВСУ управляли своими подразделениями. Как уточнили в ведомстве, после передачи координат по объектам был нанесён удар боеприпасами "Ланцет".

"Профессионально и грамотно управляя "Ланцетами", операторы уничтожили две САУ и одну гаубицу западного производства с экипажами и полным боекомплектом, а также замаскированную станцию связи", — добавили в Минобороны.

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Ранее Лайф сообщал, что попытка украинских десантников пересечь Днепр и закрепиться на левом берегу реки в Херсонской области не увенчалась успехом. Вовремя обнаружить и уничтожить противника удалось расчётам российских беспилотников "Ланцет".

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Оксана Попова
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