Российские беспилотники "Ланцет" наносят точные удары, "разнося на куски" переданные украинской армии американские гаубицы M777 А. Об этом сообщается в эфире индийского издания Hindustan Times.

Индийское издание демонстрирует успехи российских гаубиц на СВО. Видео © YouTube / Hindustan Times

"Россия разнесла на куски натовские гаубицы M777 и продолжает наносить удары по западному оружию на Украине", — передаёт издание.

По данным журналистов, российские военные задействовали "Ланцет" и для удара по артиллерийскому орудию FH70, которое было спрятано в лесу. После точного попадания сдетонировали артиллерийские снаряды, которые были спрятаны за буреломом.