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Опубликовано 21 ноября 2023, 04:51
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В Индии восхитились работой российских "Ланцетов"

HT: Российские "Ланцеты" уничтожают переданные ВСУ американские гаубицы M777

Российские беспилотники "Ланцет" наносят точные удары, "разнося на куски" переданные украинской армии американские гаубицы M777 А. Об этом сообщается в эфире индийского издания Hindustan Times.

Индийское издание демонстрирует успехи российских гаубиц на СВО. Видео © YouTube / Hindustan Times

"Россия разнесла на куски натовские гаубицы M777 и продолжает наносить удары по западному оружию на Украине", — передаёт издание.

По данным журналистов, российские военные задействовали "Ланцет" и для удара по артиллерийскому орудию FH70, которое было спрятано в лесу. После точного попадания сдетонировали артиллерийские снаряды, которые были спрятаны за буреломом.

В США признали эффективность "Ланцетов" из-за выпуска ими "ударного ядра" на подлёте к цели
В США признали эффективность "Ланцетов" из-за выпуска ими "ударного ядра" на подлёте к цели

Ранее ВСУ потерпели поражение в попытке совершить контратаку в районе Приютного на Южно-Донецком направлении. По словам главы пресс-центра группировки войск "Восток" Олега Чехова, пехота ВСУ была разгромлена.

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Wikipedia / Nickel nitride

Анатолий Симоненко
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