В Индии восхитились работой российских "Ланцетов"
HT: Российские "Ланцеты" уничтожают переданные ВСУ американские гаубицы M777
Российские беспилотники "Ланцет" наносят точные удары, "разнося на куски" переданные украинской армии американские гаубицы M777 А. Об этом сообщается в эфире индийского издания Hindustan Times.
Индийское издание демонстрирует успехи российских гаубиц на СВО. Видео © YouTube / Hindustan Times
"Россия разнесла на куски натовские гаубицы M777 и продолжает наносить удары по западному оружию на Украине", — передаёт издание.
По данным журналистов, российские военные задействовали "Ланцет" и для удара по артиллерийскому орудию FH70, которое было спрятано в лесу. После точного попадания сдетонировали артиллерийские снаряды, которые были спрятаны за буреломом.
Ранее ВСУ потерпели поражение в попытке совершить контратаку в районе Приютного на Южно-Донецком направлении. По словам главы пресс-центра группировки войск "Восток" Олега Чехова, пехота ВСУ была разгромлена.
Wikipedia / Nickel nitride