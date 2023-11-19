В США признали эффективность "Ланцетов" из-за выпуска ими "ударного ядра" на подлёте к цели Business Insider: БПЛА "Ланцет" становятся большой угрозой для украинских бойцов 29008 29008 ТАСС / Ладислав Карпов

Российские беспилотники "Ланцет" новой модификации оказались непреодолимой угрозой для украинских военных благодаря детонации в воздухе без соприкосновения с целью. Об этом пишет Business Insider.

"По всей видимости, это не было случайностью. Боеголовки новейших беспилотников Lancet детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро", — отмечается в публикации.

Дроны не касаются вражеского объекта, что позволяет им не застрять в нём и не наткнуться на дополнительные средства защиты украинцев. Издание уточняет, что модели "Ланцетов" постоянно улучшаются, их дальность полётов и мощность удара совершенствуются. В тексте резюмируется, что российские дроны "превратились в серьёзную угрозу на поле боя на Украине".

Стремительное развитие ударных беспилотников в РФ ранее признали и на Украине. Так, представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк подчеркнула, что Россия показывает настоящие чудеса, когда увеличивает дальность полётов "Ланцетов". Немецкий телеканал Welt также похвалил новые БПЛА, отметив их высокую точность попадания.

Авторы Татьяна Миссуми