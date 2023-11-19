В США признали эффективность "Ланцетов" из-за выпуска ими "ударного ядра" на подлёте к цели
Business Insider: БПЛА "Ланцет" становятся большой угрозой для украинских бойцов
ТАСС / Ладислав Карпов
Российские беспилотники "Ланцет" новой модификации оказались непреодолимой угрозой для украинских военных благодаря детонации в воздухе без соприкосновения с целью. Об этом пишет Business Insider.
"По всей видимости, это не было случайностью. Боеголовки новейших беспилотников Lancet детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро", — отмечается в публикации.
Дроны не касаются вражеского объекта, что позволяет им не застрять в нём и не наткнуться на дополнительные средства защиты украинцев. Издание уточняет, что модели "Ланцетов" постоянно улучшаются, их дальность полётов и мощность удара совершенствуются. В тексте резюмируется, что российские дроны "превратились в серьёзную угрозу на поле боя на Украине".
Стремительное развитие ударных беспилотников в РФ ранее признали и на Украине. Так, представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк подчеркнула, что Россия показывает настоящие чудеса, когда увеличивает дальность полётов "Ланцетов". Немецкий телеканал Welt также похвалил новые БПЛА, отметив их высокую точность попадания.