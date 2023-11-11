В Германии назвали российское оружие, представляющее серьёзную опасность для ВСУ

С начала спецоперации на Украине Россия значительно усовершенствовала производство беспилотников и вывела его на новый уровень. Особую опасность на фронте представляют ударные дроны-камикадзе "Ланцет", заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.

"[Русским] удалось раскрутить производство и усовершенствовать дроны", — заметил немецкий обозреватель и назвал одним из самых эффективных российских БПЛА на фронте дроны "Ланцет".

Ваннер считает исключительной особенностью этого оружия его способность атаковать по команде оператора. Последний определяет район удара, но при этом цель беспилотник-камикадзе полностью выбирает сам.