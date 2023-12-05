Минобороны РФ сообщило о трёх сорванных атаках ВСУ на Купянском направлении

Российские военные в зоне специальной военной операции отразили за сутки три атаки украинских штурмовых групп на Купянском направлении. Об этом сообщили на брифинге во вторник, 5 декабря, в пресс-службе Минобороны России. Здесь себя проявили подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. Потери противника составили до 35 военнослужащих, две боевые бронемашины и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".