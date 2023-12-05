Минобороны РФ сообщило о трёх сорванных атаках ВСУ на Купянском направлении
Российские военные в зоне специальной военной операции отразили за сутки три атаки украинских штурмовых групп на Купянском направлении. Об этом сообщили на брифинге во вторник, 5 декабря, в пресс-службе Минобороны России. Здесь себя проявили подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. Потери противника составили до 35 военнослужащих, две боевые бронемашины и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
"Отражены три атаки штурмовых групп 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Песчаное, Берестовое Харьковской области и Невское ЛНР", — информирует военное ведомство.
Ранее Лайф писал, что российские войска за неделю нанесли 27 групповых ударов по объектам противника. В Минобороны отметили, что были уничтожены, в частности, пункты временного размещения подразделений ВСУ.
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