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16 декабря, 12:22

ВСУ за день потеряли на Краснолиманском направлении до 100 военных и орудие Д-20

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 100 военнослужащих и орудие Д-20. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в субботу, 16 декабря.

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск "Центр", а также армейская авиация и артиллерия отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вблизи Кузьмина в ЛНР, а также поразили живую силу и технику противника у Григоровки в ДНР.

"Потери противника составили до 100 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также орудие Д-20", — добавили в Минобороны РФ.

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А 14 декабря в Минобороны России заявили, что ВСУ за сутки на Краснолиманском направлении потеряли до 180 военных. В ДНР российские военные отразили атаку 44-го отдельного стрелкового батальона Вооружённых сил Украины.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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