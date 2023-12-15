В Минобороны раскрыли количество украинских военных, сдавшихся в плен за неделю
Минобороны России: За неделю добровольно сдались в плен 82 военных ВСУ
Более восьмидесяти украинских военных добровольно сдались в плен в течение недели, из них 25 — за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
"В течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки — 25 человек", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Украины потеряли до 60 военных на Херсонском направлении, при этом двое бойцов сдались в плен. На этом же направлении силы ВС РФ уничтожили два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" ВСУ.
ТАСС / Александр Полегенько