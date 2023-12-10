Украинские военные сдались в плен ВС РФ на Херсонском направлении
МО РФ: ВСУ потеряли на Херсонском направлении до 60 бойцов, двое сдались в плен
Вооружённые силы Украины потеряли до 60 военных на Херсонском направлении, при этом двое бойцов сдались в плен. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в воскресенье, 10 декабря.
"На Херсонском направлении подразделениями российских войск, огнём артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районе населённого пункта Гавриловка Херсонской области", — уточнили в ведомстве.
В Минобороны РФ добавили, что российские военные на Херсонском направлении также уничтожили два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" ВСУ.
Ранее Лайф писал, что ВСУ потеряли до 350 военных на Херсонском направлении за неделю. Противник также остался без 13 орудий полевой артиллерии и 21 лодки.
ТАСС / Александр Полегенько