Вооружённые силы Украины потеряли до 60 военных на Херсонском направлении, при этом двое бойцов сдались в плен. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в воскресенье, 10 декабря.

"На Херсонском направлении подразделениями российских войск, огнём артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районе населённого пункта Гавриловка Херсонской области", — уточнили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что российские военные на Херсонском направлении также уничтожили два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" ВСУ.