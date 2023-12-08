МО РФ: ВСУ потеряли до 350 военных на Херсонском направлении за неделю
Украинские военные на Херсонском направлении лишились за неделю до 350 бойцов. Об этом сообщает Минобороны РФ в пятницу, 8 декабря. Там добавили, что ВСУ также потеряли 13 орудий полевой артиллерии и 21 лодку.
"В результате боевых действий потери противника составили до 350 военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей и 21 лодка", — указано в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии уничтожены живая сила и техника 35-й и 36-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Тягинка, Токаревка, Никольское и Чернобаевка Херсонской области.
А ранее Лайф писал, что российские военные 8 декабря сорвали попытки украинских диверсантов переправиться на левый берег Днепра. ВСУ и раньше пытались форсировать Днепр, но морпехи Черноморского флота успешно пресекли эти попытки, попутно ликвидируя живую силу и технику.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo