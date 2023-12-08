МО РФ: ВСУ потеряли до 350 военных на Херсонском направлении за неделю

Украинские военные на Херсонском направлении лишились за неделю до 350 бойцов. Об этом сообщает Минобороны РФ в пятницу, 8 декабря. Там добавили, что ВСУ также потеряли 13 орудий полевой артиллерии и 21 лодку.

"В результате боевых действий потери противника составили до 350 военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей и 21 лодка", — указано в сообщении оборонного ведомства.