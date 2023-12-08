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Опубликовано 8 декабря 2023, 13:32
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МО РФ: ВСУ потеряли до 350 военных на Херсонском направлении за неделю

Украинские военные на Херсонском направлении лишились за неделю до 350 бойцов. Об этом сообщает Минобороны РФ в пятницу, 8 декабря. Там добавили, что ВСУ также потеряли 13 орудий полевой артиллерии и 21 лодку.

"В результате боевых действий потери противника составили до 350 военнослужащих, 13 орудий полевой артиллерии, 17 автомобилей и 21 лодка", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии уничтожены живая сила и техника 35-й и 36-й бригад морской пехоты, 124-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Тягинка, Токаревка, Никольское и Чернобаевка Херсонской области.

Полтысячи военных потеряли ВСУ под Купянском за неделю
Полтысячи военных потеряли ВСУ под Купянском за неделю

А ранее Лайф писал, что российские военные 8 декабря сорвали попытки украинских диверсантов переправиться на левый берег Днепра. ВСУ и раньше пытались форсировать Днепр, но морпехи Черноморского флота успешно пресекли эти попытки, попутно ликвидируя живую силу и технику.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Дарья Нарыкова
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