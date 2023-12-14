Боец ВСУ сдался в плен по совету брата и воссоединился с семьёй в России Боец ВСУ сообщил, что сдался в плен по совету служащего в ВС России брата 37514 37514 Украинский боец рассказал, как сдался в плен. Обложка © ТАСС / Александр Гармаев

Пленный военнослужащий ВСУ Станислав Гринченко послушал совета брата, проходящего службу в российских войсках, и добровольно сдался в плен при первой возможности, используя специальную радиочастоту. Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал в интервью, которое распространило Минобороны.

"Брат посоветовался с командованием, которое сказало, что существует специальная радиочастота для сдачи в плен. Через рацию я вышел на частоту 149.200 "Волга", чтобы сдаться в плен. Когда мы вышли на передний край, мы уже знали, где находятся российские позиции по карте. И после обстрела мы покинули позиции и сдались в плен", — поделился украинский солдат.

Он рассказал, что ещё в августе получил повестку, находясь в Краматорске. После тренировок его отправили на передовую в Запорожской области. По словам Гринченко, желание перейти на сторону России возникло у него с самого начала, а реализация задуманного была лишь делом времени. 22 ноября украинец оказался на боевых позициях, а 24 ноября сдался в плен.

Все родственники Гринченко имеют российское гражданство, при этом его родной брат служит в рядах ВС РФ и участвует в спецоперации. Как подчеркнули в Минобороны, военнопленный не хочет возвращаться на Украину даже в рамках обмена, сейчас он желает стать гражданином РФ и отправиться на СВО защищать российские интересы.

Ранее Лайф писал, что попавший в плен командир отдельного инженерно-сапёрного взвода ВСУ рассказал, что его подразделение каждое утро на построении читало "молитву националиста". При этом ни он сам, ни его сослуживцы не придерживаются идеологии нацбатальона "Азов"*, несмотря на то что командир и создатель их части — бывший азовец*.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Татьяна Миссуми