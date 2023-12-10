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Опубликовано 10 декабря 2023, 13:21
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Пленный боец ВСУ рассказал о "молитве националиста", с которой начиналось его утро

Пленный боец ВСУ: Наше подразделение по утрам читало "молитву националиста"

Попавший в плен командир отдельного инженерно-сапёрного взвода ВСУ рассказал, что его подразделение каждое утро на построении читало "молитву националиста". При этом ни он сам, ни его сослуживцы не придерживаются идеологии нацбатальона "Азов"*, несмотря на то что командир и создатель их части — бывший азовец*.

Пленный боец рассказал, что в ВСУ каждое утро начиналось с "молитвы националиста". Видео © Телеканал "Звезда"

"Мы там с утра читали "молитву националиста". Не с первого дня, я там, не помню, может, месяцев семь уже прослужили, и нам сказали, что с утра на построении читать молитву. Как сама идеология... В принципе, как-то у нас её и не было. Ну то есть, как там у них, я не знаю. У нас обычная часть, но идеологии самого "Азова"* не было", — приводит телеканал "Звезда" слова Антона.

Военнопленный не смог прочитать наизусть ту самую "молитву националистов", так как забыл слова. Ещё он рассказал, что в их части висел флаг, а также на их шевронах красовались три меча, символизирующие имена "Азов*, Харьков, ССО". А если в подразделении у кого-то был день рождения, то ему дарили торт, обязательно исполненный в тематике нацбатальона.

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Ранее пленный морпех ВСУ рассказал, что в Одессе действует военкомат, куда отправляют насильно мобилизованных и держат в заключении до отъезда на фронт. По его словам, учреждение очень напоминает тюрьму, где люди находятся под круглосуточной охраной.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Кадр из видео телеканала "Звезда"

Наталья Исакова
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