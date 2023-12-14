ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих на Краснолиманском направлении

За прошедшие сутки военнослужащие ВС РФ успешно отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Ямполовки на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении ведомства.

По информации МО РФ, противник потерял до 180 военнослужащих, а также три военных автомобиля и самоходную артиллерийскую установку Caesar.