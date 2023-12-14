ВСУ за сутки потеряли до 180 военнослужащих на Краснолиманском направлении
ВС РФ отразили атаку 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в ДНР
За прошедшие сутки военнослужащие ВС РФ успешно отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Ямполовки на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 44-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении ведомства.
По информации МО РФ, противник потерял до 180 военнослужащих, а также три военных автомобиля и самоходную артиллерийскую установку Caesar.
Ранее Лайф писал, что ВСУ за сутки потеряли до 265 украинских военнослужащих на Донецком направлении. Российские военные также уничтожили две самоходные артиллерийские установки "Акация", три гаубицы "Мста-Б" и орудие Д-30.
VK / Минобороны РФ