В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ на Донецком направлении

ВСУ за сутки потеряли до 265 украинских военнослужащих, а также несколько боевых машин на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Общие потери противника на данном направлении составили до 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки "Акация", три гаубицы "Мста-Б", а также орудие Д-30", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, ВС РФ также разгромили живую силу и военную технику 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Марьинка, Красное и Андреевка ДНР.