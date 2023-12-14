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Опубликовано 14 декабря 2023, 06:41
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В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ на Донецком направлении

ВСУ потеряли за сутки до 265 военнослужащих на Донецком направлении

ВСУ за сутки потеряли до 265 украинских военнослужащих, а также несколько боевых машин на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Общие потери противника на данном направлении составили до 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки "Акация", три гаубицы "Мста-Б", а также орудие Д-30", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, ВС РФ также разгромили живую силу и военную технику 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Марьинка, Красное и Андреевка ДНР.

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ВС России уничтожили склады двух бригад ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Ранее Лайф писал, что российские военные за сутки поразили две бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Украинская армия на этом направлении потеряла до 45 солдат и два автомобиля.

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VK / Минобороны РФ

Ян Поланин
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