ВС РФ поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ на Запорожском направлении
МО РФ заявило о поражении двух бригад ВСУ в районе Работина Запорожской области
Российские военные за сутки поразили две бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что ВСУ за сутки на этом направлении потеряли до 45 солдат и два автомобиля.
Ранее Лайф писал, что российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Противник лишился живой силы и техники в районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Кирово и Марьинка.
VK / Минобороны России