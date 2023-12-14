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Опубликовано 14 декабря 2023, 06:34

ВС РФ поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ на Запорожском направлении

МО РФ заявило о поражении двух бригад ВСУ в районе Работина Запорожской области

Российские военные за сутки поразили две бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ВСУ за сутки на этом направлении потеряли до 45 солдат и два автомобиля.

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Ранее Лайф писал, что российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Противник лишился живой силы и техники в районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Кирово и Марьинка.

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VK / Минобороны России

Ян Поланин
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