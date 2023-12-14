ВС РФ поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные за сутки поразили две бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ВСУ за сутки на этом направлении потеряли до 45 солдат и два автомобиля.