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Регион
Опубликовано 13 декабря 2023, 11:43
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ВС РФ поразили живую силу ВСУ в ДНР у Марьинки, Клещеевки и Курдюмовки

Российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Кирово и Марьинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

ВСУ потеряли до 250 военных в четырёх атаках на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 250 военных в четырёх атаках на Донецком направлении

Ранее Лайф рассказывал о потерях украинской армии на Краснолиманском направлении. За сутки благодаря усилиям российских военных, в том числе бойцов группировки "Центр", противник лишился сотни солдатов. В ходе боёв была отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской области.

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Vk / Минобороны России

Николь Вербер
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