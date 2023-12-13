ВС РФ поразили живую силу ВСУ в ДНР у Марьинки, Клещеевки и Курдюмовки

Российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Кирово и Марьинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.