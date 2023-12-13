ВС РФ поразили живую силу ВСУ в ДНР у Марьинки, Клещеевки и Курдюмовки
Российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Кирово и Марьинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее Лайф рассказывал о потерях украинской армии на Краснолиманском направлении. За сутки благодаря усилиям российских военных, в том числе бойцов группировки "Центр", противник лишился сотни солдатов. В ходе боёв была отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской области.
Vk / Минобороны России