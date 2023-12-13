До ста бойцов потеряла украинская армия на Краснолиманском направлении за последние сутки. И всё это не без участия российских Вооружённых сил и, в частности, группировки "Центр", которая отразила атаку штурмовиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также огнём артиллерии нанесено поражение живой силе противника в районе Серебрянского лесничества", — сообщили в оборонном ведомстве.

Помимо сотни человек убитыми или ранеными ВСУ потеряли танк и две машины, которые использовали в военных целях.