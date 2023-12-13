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Опубликовано 13 декабря 2023, 11:29

ВСУ не без участия российских бойцов потеряли в ЛНР до сотни солдат за последние сутки

Минобороны: Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 100 бойцов

До ста бойцов потеряла украинская армия на Краснолиманском направлении за последние сутки. И всё это не без участия российских Вооружённых сил и, в частности, группировки "Центр", которая отразила атаку штурмовиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также огнём артиллерии нанесено поражение живой силе противника в районе Серебрянского лесничества", — сообщили в оборонном ведомстве.

Помимо сотни человек убитыми или ранеными ВСУ потеряли танк и две машины, которые использовали в военных целях.

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Ранее Лайф рассказывал о тяжёлых потерях, которые несёт Украина в боях у Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки. По данным Минобороны РФ, счёт идёт на сотни человек в сутки.

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Getty Images / Ozge Elif Kizil

Максим Плетнёв
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