ВСУ не без участия российских бойцов потеряли в ЛНР до сотни солдат за последние сутки
Минобороны: Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 100 бойцов
До ста бойцов потеряла украинская армия на Краснолиманском направлении за последние сутки. И всё это не без участия российских Вооружённых сил и, в частности, группировки "Центр", которая отразила атаку штурмовиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также огнём артиллерии нанесено поражение живой силе противника в районе Серебрянского лесничества", — сообщили в оборонном ведомстве.
Помимо сотни человек убитыми или ранеными ВСУ потеряли танк и две машины, которые использовали в военных целях.
Ранее Лайф рассказывал о тяжёлых потерях, которые несёт Украина в боях у Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки. По данным Минобороны РФ, счёт идёт на сотни человек в сутки.
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