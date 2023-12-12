Украина несёт тяжёлые потери в боях у Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки Армия Украины за сутки потеряла до 240 военных на Донецком направлении 10419 10419 Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 240 военных убитыми и ранеными. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Российские военные за сутки пресекли две попытки атаковать со стороны украинской армии на Донецком направлении, в итоге противник потерял около 240 солдат вблизи Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.

Также около Курдюмовки и Клещеевки в ДНР разгромлены 24-я и 93-я механизированные бригады ВСУ. Как подчеркнули в министерстве, за сутки украинская сторона лишилась до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, двух бронетранспортёров, четырёх автомобилей, пары гаубиц "Мста-Б" и двух комплексов Д-20, а также поражены две украинские установки "Гвоздика".

Накануне сообщалось, что ВС РФ отбили 18 атак ВСУ на Донецком направлении. Противник потерял до 200 военнослужащих в районах населённых пунктов Артёмовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка ДНР.

Авторы Татьяна Миссуми