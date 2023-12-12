Выпущенная ВСУ ракета "Точка-У" сбита над Белгородской областью
Дежурные средства ПВО поразили воздушную цель над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В Минобороны РФ уточнили, что сбита ракета оперативно-тактического комплекса "Точка-У".
По данным губернатора, разрушения на месте падения обломков боеприпаса отсутствуют, пострадавших нет. Информацию уточняют оперативные службы.
"Сегодня в 5:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты "Точка-У", — пояснили в МО.
Также ВСУ продолжают активно применять беспилотники и в зоне боевого соприкосновения. Так, недавно бойцы 6-й казачьей бригады сбили сразу 34 украинских FPV-дрона за сутки.
ТАСС / Виктор Толочко