Выпущенная ВСУ ракета "Точка-У" сбита над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО поразили воздушную цель над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В Минобороны РФ уточнили, что сбита ракета оперативно-тактического комплекса "Точка-У".

По данным губернатора, разрушения на месте падения обломков боеприпаса отсутствуют, пострадавших нет. Информацию уточняют оперативные службы.

"Сегодня в 5:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты "Точка-У", — пояснили в МО.