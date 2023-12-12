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12 декабря, 03:27

Выпущенная ВСУ ракета "Точка-У" сбита над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО поразили воздушную цель над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В Минобороны РФ уточнили, что сбита ракета оперативно-тактического комплекса "Точка-У".

По данным губернатора, разрушения на месте падения обломков боеприпаса отсутствуют, пострадавших нет. Информацию уточняют оперативные службы.

"Сегодня в 5:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты "Точка-У", — пояснили в МО.

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Также ВСУ продолжают активно применять беспилотники и в зоне боевого соприкосновения. Так, недавно бойцы 6-й казачьей бригады сбили сразу 34 украинских FPV-дрона за сутки.

Обложка ©

ТАСС / Виктор Толочко

Илья Пушкарев
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