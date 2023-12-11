Украинская армия потеряла сотни солдат в 18 провальных атаках в ДНР
МО: ВС РФ отбили 18 атак на Донецком направлении, ВСУ потеряли до 200 бойцов
За минувшие сутки ВС РФ отбили 18 атак ВСУ на Донецком направлении. Противник потерял до 200 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Артёмовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка ДНР", — говорится в сводке МО РФ.
В ведомстве также отметили, что, помимо потерь убитыми и ранеными в личном составе, которые насчитывают до 200 человек, ВСУ лишились двух боевых бронированных машин и двух гаубиц Д-30.
Ранее в Минобороны сообщили о том, что российские военные поразили два склада вооружения ВСУ в районе населённого пункта Чернобаевка Херсонской области. Кроме того, ВС РФ удалось нанести удары по живой силе и военной технике противника в 107 районах.
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