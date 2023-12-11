Украинская армия потеряла сотни солдат в 18 провальных атаках в ДНР

За минувшие сутки ВС РФ отбили 18 атак ВСУ на Донецком направлении. Противник потерял до 200 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Артёмовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка ДНР", — говорится в сводке МО РФ.

В ведомстве также отметили, что, помимо потерь убитыми и ранеными в личном составе, которые насчитывают до 200 человек, ВСУ лишились двух боевых бронированных машин и двух гаубиц Д-30.