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Регион
Опубликовано 11 декабря 2023, 05:49
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ВСУ из танков атаковали сёла в Белгородской и Брянской областях

Белгородская и Брянская области подверглись обстрелу украинской артиллерии. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, ВСУ открыли огонь по российским территориям вчера около четырёх часов вечера. Под удар попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, где в 600 метрах от населённого пункта упали девять снарядов.

А в Брянской области были атакованы два села в Климовском районе: один снаряд 125 мм попал рядом с деревней Хоромное и два — возле населённого пункта Красное. К счастью, пострадавших и разрушений во всех случаях удалось избежать.

Курская область подверглась обстрелу со стороны ВСУ, два населённых пункта остались без света
Курская область подверглась обстрелу со стороны ВСУ, два населённых пункта остались без света

На днях в Брянской области произошёл ещё один обстрел: ВСУ ударили по селу Лемешовка, в результате чего оказались повреждены четыре жилых дома, гараж, два легковых авто и хозпостройки. Также украинские военные из танков обстреляли посёлок Манёв, выпустив три снаряда 125-го калибра.

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ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Николь Вербер
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