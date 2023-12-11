ВСУ из танков атаковали сёла в Белгородской и Брянской областях

Белгородская и Брянская области подверглись обстрелу украинской артиллерии. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, ВСУ открыли огонь по российским территориям вчера около четырёх часов вечера. Под удар попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, где в 600 метрах от населённого пункта упали девять снарядов.

А в Брянской области были атакованы два села в Климовском районе: один снаряд 125 мм попал рядом с деревней Хоромное и два — возле населённого пункта Красное. К счастью, пострадавших и разрушений во всех случаях удалось избежать.