ВСУ из танков атаковали сёла в Белгородской и Брянской областях
Белгородская и Брянская области подверглись обстрелу украинской артиллерии. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, ВСУ открыли огонь по российским территориям вчера около четырёх часов вечера. Под удар попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, где в 600 метрах от населённого пункта упали девять снарядов.
А в Брянской области были атакованы два села в Климовском районе: один снаряд 125 мм попал рядом с деревней Хоромное и два — возле населённого пункта Красное. К счастью, пострадавших и разрушений во всех случаях удалось избежать.
На днях в Брянской области произошёл ещё один обстрел: ВСУ ударили по селу Лемешовка, в результате чего оказались повреждены четыре жилых дома, гараж, два легковых авто и хозпостройки. Также украинские военные из танков обстреляли посёлок Манёв, выпустив три снаряда 125-го калибра.
ТАСС / EPA / FILIP SINGER