Брянский посёлок подвергся танковому обстрелу ВСУ
SHOT: ВСУ из танков обстреляли брянский посёлок Манёв, выпустив три снаряда
Вооружённые силы Украины обстреляли из танков посёлок Манёв в Брянской области. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, обстрел вёлся в пятницу, 8 декабря, около 18:00. В общей сложности было выпущено три снаряда 125-го калибра. В результате случившегося разрушений и пострадавших нет.
Ранее Лайф писал, что 26 ноября украинский танк Т-64 атаковал село Случёвск в Брянской области. В результате пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры также не было.
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Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu