Брянский посёлок подвергся танковому обстрелу ВСУ

Вооружённые силы Украины обстреляли из танков посёлок Манёв в Брянской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, обстрел вёлся в пятницу, 8 декабря, около 18:00. В общей сложности было выпущено три снаряда 125-го калибра. В результате случившегося разрушений и пострадавших нет.