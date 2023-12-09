Повреждены четыре жилых дома: Село в Брянской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ
Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Лемешовка в Брянской области
ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших нет, на месте работают экстренные и оперативные службы.
"В результате обстрела частично повреждены четыре жилых домовладения, хозпостройки, гараж, два легковых автомобиля, производственное помещение сельхозпредприятия", — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Пострадали три человека — женщина и двое мужчин. Также повреждены фундамент и остекление многоквартирных домов.
Getty Images / Pierre Crom