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9 декабря, 11:58

Повреждены четыре жилых дома: Село в Брянской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Лемешовка в Брянской области

ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших нет, на месте работают экстренные и оперативные службы.

"В результате обстрела частично повреждены четыре жилых домовладения, хозпостройки, гараж, два легковых автомобиля, производственное помещение сельхозпредприятия", — написал он в своём телеграм-канале.

Здание школы в Донецке получило сильные повреждения при ударе ВСУ

Здание школы в Донецке получило сильные повреждения при ударе ВСУ

Ранее ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Пострадали три человека — женщина и двое мужчин. Также повреждены фундамент и остекление многоквартирных домов.

Обложка ©

Getty Images / Pierre Crom

Матвей Константинов
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