Село в Брянской области вновь попало под танковый обстрел ВСУ

Украинский танк Т-64 нанёс удар по селу Случёвск в Брянской области. Об этом сообщает SHOT, отмечая, что населённый пункт находится в 900 метрах от границы.

По информации телеграм-канала, за полчаса со стороны Украины прилетело два танковых снаряда калибра 125 миллиметров. К счастью, пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет.