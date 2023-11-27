Село в Брянской области вновь попало под танковый обстрел ВСУ
SHOT: Украинский танк Т-64 атаковал село Случёвск в Брянской области
Украинский танк Т-64 нанёс удар по селу Случёвск в Брянской области. Об этом сообщает SHOT, отмечая, что населённый пункт находится в 900 метрах от границы.
По информации телеграм-канала, за полчаса со стороны Украины прилетело два танковых снаряда калибра 125 миллиметров. К счастью, пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет.
Случёвск и ранее попадал под обстрелы ВСУ. Так, 8 ноября ВСУ выпустили по нему около тридцати снарядов. Атака продолжалась двадцать минут, в результате никто не пострадал. Также украинские военные обстреливали село в конце октября.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин