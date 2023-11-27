Регион

Уведомления отключены

27 ноября, 13:32

Село в Брянской области вновь попало под танковый обстрел ВСУ

SHOT: Украинский танк Т-64 атаковал село Случёвск в Брянской области

Украинский танк Т-64 нанёс удар по селу Случёвск в Брянской области. Об этом сообщает SHOT, отмечая, что населённый пункт находится в 900 метрах от границы.

По информации телеграм-канала, за полчаса со стороны Украины прилетело два танковых снаряда калибра 125 миллиметров. К счастью, пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет.

Ребёнок ранен при обстреле Ясиноватой со стороны Украины

Ребёнок ранен при обстреле Ясиноватой со стороны Украины

Случёвск и ранее попадал под обстрелы ВСУ. Так, 8 ноября ВСУ выпустили по нему около тридцати снарядов. Атака продолжалась двадцать минут, в результате никто не пострадал. Также украинские военные обстреливали село в конце октября.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров