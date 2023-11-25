Ребёнок ранен при обстреле Ясиноватой со стороны Украины
Пушилин: При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадал ребёнок
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что при сегодняшнем обстреле Ясиноватой со стороны Вооружённых сил Украины пострадал мальчик 2012 г.р., сейчас он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.
А в Кировском и Петровском районах двое мирных жителей пострадали после атаки БПЛА. Урон нанесён и гражданской инфраструктуре.
"Повреждения получили семь жилых домов в Куйбышевском районе столицы, Никитовском районе Горловки и в Ясиноватой; три объекта гражданской инфраструктуры: объект энергетики в Ясиноватой, ДК и храм в Горловке", — сообщил Пушилин в своём телеграм-канале.
Он отметил, что со стороны противника было нанесено 25 обстрелов, выпущено 82 боеприпаса с применением реактивной артиллерии калибра 122 мм, ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм, а также ударных БПЛА.
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Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ нанесли удар по густонаселённому району Донецка, где расположены транспортная развязка, больницы и крупные торговые центры. Глава ДНР Денис Пушилин писал, что при обстреле города из РСЗО HIMARS погибло шесть человек. В результате случившегося пострадало 20 человек.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин