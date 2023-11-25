Ребёнок ранен при обстреле Ясиноватой со стороны Украины

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что при сегодняшнем обстреле Ясиноватой со стороны Вооружённых сил Украины пострадал мальчик 2012 г.р., сейчас он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

А в Кировском и Петровском районах двое мирных жителей пострадали после атаки БПЛА. Урон нанесён и гражданской инфраструктуре.

"Повреждения получили семь жилых домов в Куйбышевском районе столицы, Никитовском районе Горловки и в Ясиноватой; три объекта гражданской инфраструктуры: объект энергетики в Ясиноватой, ДК и храм в Горловке", — сообщил Пушилин в своём телеграм-канале.