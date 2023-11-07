Украина нанесла массированный удар по жилым домам в Донецке, под завалами люди

ВСУ нанесли удар по густонаселённому району Донецка, где расположены транспортная развязка, больницы и крупные торговые центры. Число пострадавших ещё уточняется, под завалами разрушенных зданий остаются люди. Об этом сообщает "Mash на Донбассе", публикуя кадры последствий прилёта.

По информации канала, ранены по меньшей мере два человека: мужчина получил рану головы, у женщины — ранение ноги. В свою очередь корреспондент РИА "Новости" сообщает, что пострадавших как минимум пятеро. Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины поясняет, что было три удара ракетами из РСЗО.