Украина нанесла массированный удар по жилым домам в Донецке, под завалами люди
ВСУ ударили по центру Донецка, пострадали минимум двое человек
ВСУ нанесли удар по густонаселённому району Донецка, где расположены транспортная развязка, больницы и крупные торговые центры. Число пострадавших ещё уточняется, под завалами разрушенных зданий остаются люди. Об этом сообщает "Mash на Донбассе", публикуя кадры последствий прилёта.
Последствия удара ВСУ по Донецку. Видео © t.me / "Mash на Донбассе"
По информации канала, ранены по меньшей мере два человека: мужчина получил рану головы, у женщины — ранение ноги. В свою очередь корреспондент РИА "Новости" сообщает, что пострадавших как минимум пятеро. Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины поясняет, что было три удара ракетами из РСЗО.
Ранее сообщалось, что три человека скончались в результате обстрела Донецка кассетными боеприпасами украинской РСЗО. В числе погибших двое гражданских и сотрудник МЧС, а среди раненых оказался оператор съёмочной группы телеканала "Звезда".
t.me / "Mash на Донбассе"