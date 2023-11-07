Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до 20

Число пострадавших в результате обстрела центра Донецка со стороны Вооружённых сил Украины достигло 20, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

"По состоянию на 20:30, по предварительным данным, жертвами обстрелов стали более 20 человек", — говорится в телеграм-канале представительства.