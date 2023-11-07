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Опубликовано 7 ноября 2023, 18:12
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Число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до 20

Число пострадавших в результате обстрела центра Донецка со стороны Вооружённых сил Украины достигло 20, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

"По состоянию на 20:30, по предварительным данным, жертвами обстрелов стали более 20 человек", — говорится в телеграм-канале представительства.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что число погибших не изменилось — их шесть. По его словам, при попадании по маршрутному такси № 20 ранения средней степени тяжести получили водитель и пассажир.

Маршрутка с пассажирами попала под повторный обстрел в Донецке со стороны ВСУ
Маршрутка с пассажирами попала под повторный обстрел в Донецке со стороны ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ нанесли удар по густонаселённому району Донецка, где расположены транспортная развязка, больницы и крупные торговые центры. Глава ДНР Денис Пушилин позже писал, что при обстреле города из РСЗО HIMARS погибло шесть человек, более 10 было ранено.

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Getty Images / Libkos

Андрей Бражников
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