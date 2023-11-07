Маршрутка с пассажирами попала под повторный обстрел в Донецке со стороны ВСУ
Попавшая под обстрел ВСУ маршрутка в Донецке. Обложка © t.me / Типичный Донецк
В центральной части Донецка маршрутный автобус попал под повторный обстрел со стороны бойцов украинской армии. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости".
Попавшая под обстрел ВСУ маршрутка в Донецке. Фото © t.me / Типичный Донецк
Транспортное средство попало под удар в Будённовском районе Донецка. Есть пострадавшие, их число уточняется. На кадрах с места событий видно, что у маршрутки выбиты стёкла.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ нанесли удар по густонаселённому району Донецка, где расположены больницы, транспортная развязка и крупные торговые центры. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Ворошиловского района погибло шесть человек.