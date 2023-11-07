ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 ноября 2023, 17:44

Маршрутка с пассажирами попала под повторный обстрел в Донецке со стороны ВСУ

Попавшая под обстрел ВСУ маршрутка в Донецке. Обложка © t.me / Типичный Донецк

Попавшая под обстрел ВСУ маршрутка в Донецке. Обложка © t.me / Типичный Донецк

В центральной части Донецка маршрутный автобус попал под повторный обстрел со стороны бойцов украинской армии. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости".

Попавшая под обстрел ВСУ маршрутка в Донецке. Фото © t.me / Типичный Донецк

Попавшая под обстрел ВСУ маршрутка в Донецке. Фото © t.me / Типичный Донецк

Транспортное средство попало под удар в Будённовском районе Донецка. Есть пострадавшие, их число уточняется. На кадрах с места событий видно, что у маршрутки выбиты стёкла.

Курское село осталось без света и связи после обстрела со стороны Украины
Курское село осталось без света и связи после обстрела со стороны Украины

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ нанесли удар по густонаселённому району Донецка, где расположены больницы, транспортная развязка и крупные торговые центры. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Ворошиловского района погибло шесть человек.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar