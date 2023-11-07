Маршрутка с пассажирами попала под повторный обстрел в Донецке со стороны ВСУ

В центральной части Донецка маршрутный автобус попал под повторный обстрел со стороны бойцов украинской армии. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости".

Транспортное средство попало под удар в Будённовском районе Донецка. Есть пострадавшие, их число уточняется. На кадрах с места событий видно, что у маршрутки выбиты стёкла.