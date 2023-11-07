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7 ноября, 17:44

Маршрутка с пассажирами попала под повторный обстрел в Донецке со стороны ВСУ

<p>Попавшая под обстрел ВСУ маршрутка в Донецке. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/itsdonetsk/112946" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Типичный Донецк</a></p>

Попавшая под обстрел ВСУ маршрутка в Донецке. Обложка © t.me / Типичный Донецк

В центральной части Донецка маршрутный автобус попал под повторный обстрел со стороны бойцов украинской армии. Об этом сообщает корреспондент РИА "Новости".

Попавшая под обстрел ВСУ маршрутка в Донецке. Фото © t.me / Типичный Донецк

Попавшая под обстрел ВСУ маршрутка в Донецке. Фото © t.me / Типичный Донецк

Транспортное средство попало под удар в Будённовском районе Донецка. Есть пострадавшие, их число уточняется. На кадрах с места событий видно, что у маршрутки выбиты стёкла.

Курское село осталось без света и связи после обстрела со стороны Украины

Курское село осталось без света и связи после обстрела со стороны Украины

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ нанесли удар по густонаселённому району Донецка, где расположены больницы, транспортная развязка и крупные торговые центры. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Ворошиловского района погибло шесть человек.

Юрий Лысенко
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