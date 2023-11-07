Шесть человек погибли и 11 ранены при обстреле Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Ворошиловского района погибло шесть человек. Он добавил, что информация уточняется.

"По предварительным данным, в результате обстрела Ворошиловского района по улице Челюскинцев произошло прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения, обрушены перекрытия. 6 человек погибло", — сообщил Кулемзин у себя в телеграм-канале.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин добавил, что при обстреле города из РСЗО HIMARS были ранены 11 человек, сейчас им оказывают медицинскую помощь. Он отметил, что атака повредила четыре объекта гражданской инфраструктуры, в числе которых больница.