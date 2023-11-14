"Настоящие герои": Пушилин поблагодарил руководство РФ и строителей за восстановление жилья в Донбассе

Аварийное жильё — сложный вопрос, в котором Россия смогла продвинуться за последние пять лет. За данный период времени в более комфортные квартиры переехало почти 600 тысяч человек. Об этом в беседе с Лайфом заявил председатель Комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. Так он прокомментировал сегодняшнюю встречу президента РФ Владимира Путина с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным.

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Часть регионов полностью закрыла объём жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. 14 субъектов уже расселяют те дома, условия проживания в которых были признаны неудовлетворительными после 1 января 2017 года. Остальные регионы также подтягиваются", — отметил Пахомов.

По его словам, Минстрой ищет возможности расселять жителей аварийных домов не только за бюджетный счёт. Работает и программа капитального ремонта, которая призвана затормозить рост числа некачественного жилья.

"Мы сейчас достраиваем законодательство в этой части, чтобы повысилась эффективность работ. Здесь же сейчас дорабатывается механизм комплексного развития территорий, когда часть расселения на себя возьмёт строительный бизнес. В любом случае государство будет выполнять свои обязательства перед жителями в этой части, в этом нет никаких сомнений", — подчеркнул парламентарий.

Собеседник Лайфа отметил, что правительство и Минстрой работают эффективно. Темпы строительства в 2022-м были рекордными, в этом году прогнозируется сдать более чем 100 миллионов квадратных метров жилья.

"Это значит, что отрасль находится в стабильном состоянии. Этому способствует большая системная работа, которую Минстрой и Государственная дума проводят в части наведения порядка в нормативно-правовой базе. Тотальная разбюрократизация, стройка переходят в цифру, мы избавляемся от рудиментов, но при этом сохраняем все лучшие практики, которые позволяют отрасли развиваться и показывать хорошие результаты", — отметил депутат.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин в беседе с Лайфом поблагодарил строителей и руководство России за огромное внимание к Донбассу. Он отметил, что для республики тема восстановления объектов более чем актуальна, а масштабы проделанной работы можно оценить как настоящий феномен.

"Благодаря усилиям российских строителей в наших городах, посёлках, районах в рекордно короткие сроки обновляются жилые кварталы, ремонтируются дороги, мосты, больницы, школы, детские сады. Строители буквально вдыхают жизнь в то, что было разрушено войной и украинским режимом", — указал Пушилин, подчеркнув, что для Донбасса строители любых специальностей являются настоящими героями.