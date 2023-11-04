В России к 2030 году каждый пятый дом будет новым
Вице-премьер Хуснуллин заявил, что в РФ к 2030 году каждый пятый дом будет новым
Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин выступил на лекции российского общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия". Вице-премьер рассказал об изменении инфраструктуры страны за последние годы и планах на будущее. В частности, Хуснуллин отметил, что к 2030 году в России планируется построить миллиард квадратных метров жилья, что значит — каждый пятый дом будет новым, а у каждой семьи появится новая комната.
Вице-премьер Хуснуллин заявил, что в РФ к 2030 году каждый пятый дом будет новым. Видео © VK / Российское общество "Знание"
"В 2023 году построили рекордное количество жилья — 103 млн кв. метров, даже в советское время столько не строили", — пояснил зампред правительства, добавив, что Россия обогнала Китай по темпам строительства жилья.
Кроме того, вице-премьер отметил, что поставлена задача восстановить и отремонтировать 60% дорог до 2030 года.
Напомним, что сегодня, 4 ноября, открылась Международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Свои экспозиции выставили министерства, ведомства и различные российские компании — более 130 объектов. Среди них роботы и инсталляция ядерного реактора, виртуальные путешествия и другие экспонаты. Посетить выставку-форум можно будет до 12 апреля 2024 года.
ТАСС / Эрик Романенко