В России к 2030 году каждый пятый дом будет новым

Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин выступил на лекции российского общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия". Вице-премьер рассказал об изменении инфраструктуры страны за последние годы и планах на будущее. В частности, Хуснуллин отметил, что к 2030 году в России планируется построить миллиард квадратных метров жилья, что значит — каждый пятый дом будет новым, а у каждой семьи появится новая комната.

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что в РФ к 2030 году каждый пятый дом будет новым. Видео © VK / Российское общество "Знание"

"В 2023 году построили рекордное количество жилья — 103 млн кв. метров, даже в советское время столько не строили", — пояснил зампред правительства, добавив, что Россия обогнала Китай по темпам строительства жилья.

Кроме того, вице-премьер отметил, что поставлена задача восстановить и отремонтировать 60% дорог до 2030 года.