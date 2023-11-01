Покупать или подождать: Стоит ли сейчас брать ипотеку После повышения ключевой ставки с 13 до 15% годовых банки стали активно пересматривать условия по ипотеке. Кому-то отказали в выдаче уже одобренных кредитов, для кого-то увеличили первоначальный взнос или повысили процент. Стоит ли сейчас покупать жильё или подождать? 31 октября, 22:41 Девелоперы рассказали, стоит ли сейчас брать ипотеку. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Стоит ли ждать снижения ставок по ипотеке

Сейчас банки активно ужесточают ставки и условия по стандартным ипотечным программам. Это объясняется ростом ключевой ставки ЦБ — соразмерно увеличиваются ставки по депозитам и кредитам. Однако такая ситуация не касается субсидированных ипотек (льготной, семейной), где разницу в процентах компенсирует государство. Да, сейчас Центробанк говорит об ужесточении требований ко всем заёмщикам. Намекает, что льготные программы используются в инвестиционных целях. Но на сегодняшний день программы работают. Так охарактеризовал обстановку на рынке недвижимости владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— Прогноз ставки ЦБ на 2024 год — в районе 14%, поэтому ожидать снижения ипотечных ставок не стоит. Также есть ряд других отягчающих факторов, а именно: окончание программы господдержки летом 2024 года, возможное увеличение минимального первоначального взноса по госпрограммам до 20% и выше. Поэтому тем, у кого есть потребность в приобретении жилья, в частности с чеком до 15 миллионов рублей, лучше сделать это сейчас, — рассказал руководитель отдела ипотечного кредитования "Главстрой-недвижимости" Вадим Бутин.

На рынке опасаются, что платёжеспособный спрос может снижаться. Но в ближайшей перспективе негативные тенденции нивелируются льготной ипотекой, а в дальнейшем кредитно-денежная политика будет смягчаться и состояние отечественной экономики заметно улучшится. По крайней мере, для этого есть все основания. Соответственно, можно ждать и стабилизации на рынке недвижимости. Такое мнение высказал исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

— Сегодня драйвером спроса во многом является льготная ипотека. Поэтому сложно представить, как поменяется спрос, если её отменят. Думаю, что её просто постепенно станут делать менее привлекательной. Будут расти первоначальный взнос и ставка. Если возникнет угроза снижения спроса, то будет замедляться вывод новых проектов на рынок. Это несколько сбалансирует спрос и предложение. С другой стороны, фундаментально рынку ничего не угрожает. Есть большой дефицит жилья и огромное количество семей, желающих улучшить жилищные условия, — считает директор по продажам компании "Главстрой" Алексей Гусев.

Как можно сократить расходы на покупку недвижимости

Вадим Бутин считает, что для сокращения своих расходов покупателям жилья имеет смысл рассмотреть партнёрские субсидированные программы застройщиков с банками или же программы тех банков, которые предлагают понизить ставку за счёт оплаты комиссии, здесь снижение ставок может доходить до 5%.

Что же касается ожиданий со стороны застройщиков, то они достаточно умеренные. Ажиотажный спрос закончился, и рекордов по продажам не будет. Рынок будет уверенно держаться на тех клиентах, у которых уже есть положительное решение по ипотеке и госпрограммам.

Если квартира нужна сейчас, то эксперты рекомендуют не откладывать покупку. Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

— Если вы претендуете на льготную ипотеку, однозначно жильё покупать сейчас. Нет гарантий, что льготную ипотеку не отменят или не скорректируют её условия. Если же вы претендуете на обычную ипотеку, тоже стоит покупать сейчас. Ведь растут ставки, в том числе и кредитов для застройщиков, что вынуждает их закладывать эти проценты в конечную стоимость. Поэтому цены на недвижимость и далее будут расти. А вот если ставки на ипотеку в 2024-м упадут, вы сможете провести рефинансирование и перекредитоваться под более выгодный процент, — добавил Максим Лазовский.

Он пояснил также, что ИЖС однозначно выгоднее в ноябре. На данный момент предложение на рынке основано на старых ценах на строительные материалы. В марте 2024 года начнётся высокий сезон и цены скорректируются на 10–15%. Произойдёт это за счёт индексации стоимостей материалов и подрядных работ.

— Конечно, ставки по ипотечным программам покажут рост. Однако это не сильно скорректирует показатели покупательской активности, так как они и до этого были достаточно высокими. Очевидно, что будет усиливаться перекос в сторону первичного рынка. При этом на вторичном рынке всегда найдётся свой клиент, но снижение спроса при текущих показателях по ипотеке возможно. При этом первичный рынок уже давно откликается клиентам больше не только в силу доступных льготных программ для приобретения недвижимости, но и по качественным характеристикам. Старый фонд не отличается функциональными планировочными решениями, продуманным благоустройством, закрытой территорией и многим другим, — отметил управляющий партнёр Prime Life Development Денис Коноваленко.

Для тех, кому действительно необходима недвижимость, есть универсальный совет — никогда не гнаться за лучшими условиями. Во-первых, никто не сможет заранее определить момент их наступления. Во-вторых, главным является сама недвижимость. Не так просто найти подходящее жильё, которое удовлетворяет всем требованиям покупателя. На эти моменты обратил внимание Владислав Преображенский.

Основным драйвером спроса на рынке остаётся льготная ипотека. Фото © ТАСС / "Бизнес Online" / Белкин Алексей

— На сегодняшний день льготная ипотека является главным драйвером спроса на рынке. Она занимает основную долю в общем количестве сделок с жилищными кредитами. Пока мы не видим предпосылок для закрытия данных продуктов. Возможно, будут точечные корректировки условий. Так было в случае увеличения суммы первоначального взноса. Эта ситуация не окажет влияния на стоимость новостроек. Ценовая политика зависит от таких факторов, как изменения на валютном рынке, стоимость строительных материалов, удорожание услуг рабочей силы, — добавил Денис Коноваленко.

Снизить расходы на покупку дома можно ещё и за счёт заключения контракта на строительство в зимний период. В это время снижается спрос на подрядные работы и их стоимость снижается. Такую рекомендацию дал Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева