С 1 ноября появятся нюансы при получении ипотеки, досрочном погашении кредитов и открытии вкладов С 1 ноября многие банки изменят условия обслуживания. Это скажется на ставках по накопительным счетам, вкладам и кредитам. Какие новшества ждут клиентов? Как теперь гасить кредит досрочно, кого ждёт отказ от банка, а кому выплатят повышенный процент? 30 октября, 22:41 Банки стали менять условия по ипотеке. Обложка © Shutterstock

Недавнее повышение ключевой ставки до 15% повлияет на ставки по накопительным счетам, вкладам и кредитам в сторону увеличения. Клиенты должны быть к этому готовы. Кроме того, в некоторых случаях ставка может меняться и по уже открытым счетам. Это также следует иметь в виду. Чтобы не было сюрпризов, обо всех нюансах обслуживания счёта и изменений в выплате процентов нужно узнавать заранее. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

— Центробанк поднял ключевую ставку и сообщил о сохранении повышенного уровня по ней и на следующий год. Следовательно, со следующего месяца вырастут ставки по вкладам и кредитам. Последние же могут стать недоступны для целого ряда физических и юридических лиц. Это коснётся тех, кому обслуживание кредита будет обходиться дороже 40% их дохода, — рассказал финансовый аналитик маркетплейса "Финмир" Александр Соловьёв.

Он обратил внимание, что отказ в выдачи ипотеки уже получили около 30% обратившихся в банки за последние два месяца, при этом получившие ранее одобрение кредита. Происходит также и снижение уже одобренной суммы. Кроме того, возрастает сумма первоначального взноса. Ранее одобренные условия сохранялись в течение трёх месяцев. Теперь же банки не могут сохранять их столь долгое время.

С 1 ноября банки будут менять условия по вкладам и кредитам. Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Если открывать сейчас накопительный счёт, нужно обратить внимание, как может меняться по нему процент. Он может напрямую зависеть от ключевой ставки. При этом автоматически увеличиваться и уменьшаться в тот день, когда Центробанк вводит новую ставку. Таким образом, процентная ставка по накопительному счёту на весь срок его действия нефиксированная. В любой момент банк может её понизить. В этом главное отличие накопительного счёта от вклада. Последний открывается на чётко определённый срок и под определённый процент. Он не изменится до закрытия вклада. Даже если Центробанк понизит за это время ключевую ставку, клиент получит деньги под зафиксированный процент.

Отдельно стоит отметить вопрос досрочного погашения кредитов. Экономисты предупреждают: сейчас нужно хорошо подумать перед тем, как гасить долг перед банком вне графика. Это касается как потребительских кредитов, так и ипотеки. Если кредит взят давно и под небольшой процент, а срок погашения остаётся небольшим, то, возможно, с досрочным погашением стоит повременить. Если есть какие-то сбережения, то они могут принести больший доход, полежав несколько месяцев на вкладе.

Кроме того, может сложиться ситуация, когда заёмщик погасил кредит досрочно, но ему снова потребовались деньги. В этом случае взять деньги в долг у банка может и не получиться. Если же банк выдаст деньги, то под куда больший процент, чем был прежний кредит. К тому же банки не любят заёмщиков, которые часто берут кредит и быстро гасят досрочно. Финансовые организации в этом случае недополучают свою прибыль в виде процентов. Для них невыгодно сотрудничать не только с неплательщиками, но и с любителями досрочного погашения. Всё это может негативно отразиться на кредитной истории.

Появились подводные камни при досрочном погашении кредитов. Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

— Заёмщикам станет труднее. Во-первых, могут отказать и по уже предодобренным кредитам, во-вторых, в выдаче нового. Есть порог доли дохода, начиная от которого заёмщик не может получить кредит. Повышение ставки бьёт по малому и среднему бизнесу. Например, если у компании ставка по долгу привязана к ключевой, то её долговые обязательства увеличились, а положенные на вклад средства остались по той же ставке. По вкладам банки также повышают ставки. Сейчас становится выгоднее сберегать, чем тратить. Но перед тем, как нести деньги на вклад, рекомендуем внимательно изучить, какой банк предлагает лучшую доходность, — отметил эксперт аналитического канала "Рынки. Деньги. Власть" Сергей Раманинов.

С 1 ноября вклады открывать будет выгоднее, чем раньше. Средняя ставка по рублёвым депозитам растёт с 10% в октябре до 15% — в ноябре. На этот момент обратил внимание частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

При этом он отметил, что нужно быть готовым к тому, что взять кредит будет сложнее и дороже, чем в прошлом году. И эта ситуация надолго, поскольку инфляция в стране будет расти.

В то же время с 1 ноября начнёт действовать новая ипотечная программа. Воспользоваться ею могут семьи, которые хотят купить жильё в северных городах. Банки начнут принимать заявки на оформление льготной ипотеки. Ставки по ней будут до 2% годовых.

Авторы Нина Важдаева