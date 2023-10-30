С 1 ноября появятся новые факторы влияния на курс доллара: До каких отметок дойдёт рубль В пятницу Банк России резко поднял ключевую ставку, а 1 ноября ожидается важное решение от американской ФРС. Повлияет на курс рубля и ряд других факторов. Как изменился прогноз курса валют с 1 ноября? 29 октября, 22:41 Появились новые факторы влияния на курс рубля. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

ЦБ принял решение поднять ключевую ставку — и это было вполне ожидаемо. Сейчас инфляция на конец года прогнозируется в коридоре 6–8%, а по итогам 2024 года регулятор рассчитывает вернуться к целевым показателям в 4%. Без ужесточения денежно-кредитной политики едва ли этого удастся достичь. Вероятно, в ближайшее время курс рубля укрепится в коридоре трёх-четырёх рублей к западным валютам. Такой прогноз сделал директор рынков России и СНГ fäm Properties Валерий Тумин.

— ЦБ повысил ключевую ставку на 2 п.п., чтобы обуздать инфляцию. Регулятор планирует резко снизить её с текущих 12,1% в третьем квартале до 7–7,5% по итогам года и 4% на следующий год. Решение ЦБ негативно влияет на стоимость кредитов — они подорожают на 2,5–3%. При этом ставки по депозитам вряд ли вырастут на те же значения. Они уже были учтены ещё до принятия решения регулятором. До тех пор, пока инфляция не вернётся к целевому уровню в 4%, ЦБ обещает поддерживать жёсткие условия. Следующее заседание по ставке состоится 15 декабря, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он считает, что в такой ситуации динамика движения рубля прояснится после 30 октября. Если курс доллара закрепится ниже 92,50, то торговый диапазон сместится с 95–105 до 85–95. В случае с евро ближайшая цель — 95,73 рубля. Курс юаня, в случае прохождения зоны в 12,50–12,65, откроет путь к 12 рублям.

— В базовом сценарии в ближайшие недели мы ожидаем закрепления доллара в диапазоне 92–95 рублей, евро — 97–100, юаня — 12,6–12,9. В начале ноября, потеряв локальную опору в виде налогового периода, российская валюта может отступить в сторону верхних границ обозначенных коридоров. В то же время рынок, по нашим оценкам, приближен к балансу и для более серьёзного ослабления рубля оснований нет, — отметил аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов.

Он уточнил, что продолжит накапливаться эффект от монетарной жёсткости регулятора. В том числе от повышения ключевой ставки до 15% по итогам заседания 27 октября. Более решительный шаг ЦБ повышает шансы на среднесрочную стабилизацию курса доллара ближе к 90.

Также в пользу рубля будут выступать действие правила для экспортёров об обязательной продаже большей части валютной выручки и улучшение макроэкономических данных. Также стоит следить за самим долларом, который глобально остаётся очень крепким в контексте острой геополитики и повышения доходностей гособлигаций США.

— Индекс американской валюты DXY "дежурит" в районе годовых максимумов выше 106 п. Важным с точки зрения динамики американской валюты может стать заседание ФРС 1 ноября. Процентные ставки в США, как ожидается, на этот раз не изменятся. Однако на настроения могут заметно повлиять риторика и прогнозы регулятора, — пояснил Денис Буйволов.

Меры ЦБ продолжат оказывать поддержку национальной валюте. Она уже нацелена на рост против доллара и евро к уровням 90 и 95 рублей соответственно. Такой прогноз сделал начальник отдела исследования инвестиционных стратегий "Альфа-форекса" Спартак Соболев.

Авторы Нина Важдаева