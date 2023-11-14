Путин поручил внести изменения в программу "Дальневосточная ипотека"

Президент РФ Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума поручил внести изменения в программу "Дальневосточная ипотека". Так, максимальный размер кредита на приобретение жилья будет увеличен до 9 млн рублей, а программу расширят также на работников предприятий оборонно-промышленного комплекса регионов ДФО и территорий Арктики без учёта возраста и семейного положения.

"Обеспечить внесение в условия программы "Дальневосточная ипотека" изменений, предусматривающих увеличение до 9 млн рублей максимального размера жилищного (ипотечного) кредита, используемого на приобретение указанными в программе гражданами квартиры на первичном рынке жилья или строительство индивидуального жилого дома общей площадью более 60 кв. метров", — говорится в тексте поручения.

При этом сейчас максимальный размер льготной ипотеки по программе составляет 6 млн рублей.