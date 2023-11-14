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14 ноября, 15:39

Путин поручил внести изменения в программу "Дальневосточная ипотека"

Путин поручил увеличить максимальный кредит по "Дальневосточной ипотеке" до 9 млн

Президент РФ Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума поручил внести изменения в программу "Дальневосточная ипотека". Так, максимальный размер кредита на приобретение жилья будет увеличен до 9 млн рублей, а программу расширят также на работников предприятий оборонно-промышленного комплекса регионов ДФО и территорий Арктики без учёта возраста и семейного положения.

"Обеспечить внесение в условия программы "Дальневосточная ипотека" изменений, предусматривающих увеличение до 9 млн рублей максимального размера жилищного (ипотечного) кредита, используемого на приобретение указанными в программе гражданами квартиры на первичном рынке жилья или строительство индивидуального жилого дома общей площадью более 60 кв. метров", — говорится в тексте поручения.

При этом сейчас максимальный размер льготной ипотеки по программе составляет 6 млн рублей.

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А ранее в ходе встречи с президентом РФ молодые учёные пожаловались на неподъёмные ставки по ипотеке, тогда Владимир Путин пообещал проработать вопрос о льготах на покупку жилья для работников космической отрасли.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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